Bill Gates: mi patrimonio neto de 109 mil millones $ muestra que la economía no es justa (Eng)

Bill Gates dice que su riqueza extrema no es justa. “Algunas personas terminan con una gran oferta, he sido recompensado desproporcionadamente por el trabajo que he realizado, mientras que muchas otras personas que trabajan tan duro luchan por sobrevivir” Para resolver el problema, Gates dijo que el gobierno de Estados Unidos debería aumentar los impuestos que afectan a los ricos. No veo ninguna razón para favorecer la riqueza sobre el trabajo como lo hacemos hoy”. Es “la evidencia más clara que he visto de que el sistema no es justo”, dijo.