Bill Gates no es el comprador del yate de hidrógeno [ENG]

El multimillonario Bill Gates no ha encargado un superyate propulsado por hidrógeno al diseñador Sinot, la empresa ha dicho a la BBC. Se ha informado ampliamente que el Sr. Gates encargó un barco de lujo de 500 millones de libras (644 millones de dólares), basado en el concepto que se exhibió en Mónaco en 2019. Sinot dijo que no tenía "ninguna relación comercial" con Bill Gates. Añadió que el concepto de yate, llamado Aqua, "no tenía relación" con él ni con ninguno de sus representantes.