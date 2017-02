Bilingüismo: ni se aprende inglés ni ‘science’

El sistema de bilingüismo implantado en Madrid y Murcia segrega a los alumnos por criterios socioeconómicos. Es necesario un debate serio y riguroso, y con participación de toda la comunidad escolar, No se trata de cuestionar la importancia de una mayor capacidad de comunicación con personas de otros países (no solo con ingleses), sino de abordar esa comunicación desde otro enfoque, más global, más integrador, que no tenga tantos efectos negativos, segregadores y colonizadores en el desarrollo educativo.