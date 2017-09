El bilingüismo es un éxito

No, el bilingüismo no ha fracasado, no es el desastre que aseguran profesores y familias. Al contrario: ha sido un éxito, ha alcanzado todos sus objetivos iniciales. Hablo como padre de una hija que cursó toda la Primaria bilingüe en un colegio público. Si echo la vista atrás, no veo más que pruebas de ese éxito: sus conocimientos en las asignaturas impartidas en inglés son frágiles y superficiales, a base de no profundizar en ninguna materia más allá de donde permitía la precaria comunicación en una lengua extraña.