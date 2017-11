Bilbao, elegida Mejor Ciudad Europea 2018  

La Villa ha sido galardonada en los premios 'The urbanism Awards 2018'. Se ha impuesto en la final a Ljubljana (Eslovenia) y Viena (Austria). Para conceder este premio ─que otorga la organización internacional "The Academy of Urbanism"─ han evaluado a las ciudades finalistas, no solo en cuestiones urbanísticas, sino también en cuanto aspectos ambientales, sociales, innovadores, gobernanza y de identidad.