El Bigotes: por qué no declara el marido de Cospedal si "sale en Papeles de Bárcenas por soltar el mondongo"

El Bigotes ha soltado la bomba: “Hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención. Resulta que yo no aparezco en los Papeles de Bárcenas, pero hay dos nombres que salen mucho, nueve o 10 veces: Ignacio López del Hierro y Ángel Piñeiro López. Y aparecen porque son los que vienen a soltar el mondongo y no vienen aquí a declarar. A lo mejor es que tienen algún tipo de privilegio. Me gustaría que vinieran mañana como yo vengo hoy”, ha aseverado.