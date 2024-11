Bienvenidos de nuevo a Trumplandia. Como los democratas autocomplacientes le aseguraron la victoria (ENG)

La única virtud de Harris era que NO era Trump, pero esto no es suficiente para lograr ganarse al electorado. La victoria de Trump en 2016 fue en aviso, que pareció revertirse en 2020, pero 2024 es una corriente de fondo. Ha construido una base electoral de hombres de clase baja/sin estudios superiores, más pequeños empresarios, a la que se añaden minorías y jóvenes. Acabará afectando a todas las democracias occidentales, guste o no. La izquierda deberá reflexionar.