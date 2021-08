BiciMAD baja a los infiernos: barrios fantasma, bicis rotas y 174% más de quejas

Las quejas de los usuarios sobre el estado del servicio se multiplican en los últimos meses. El ayuntamiento lo achaca principalmente al vandalismo, pero los trabajadores hablan de falta de manos y mala gestión. "Putas bicis. Ni una sana", reza el primer mensaje de WhatsApp de David. "Me voy a otra estación". Cinco minutos después, envía otro audio. "He probado cuatro bicis. Si la quinta no funciona, me voy al metro". Tuvo suerte y consiguió desbloquearla, aunque la consola que permite cambiar la velocidad está suelta y se le da la vuelta…