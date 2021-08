"La bicicleta es la muerte lenta del planeta"

«Un ciclista es un desastre para la economía del país: no compra coches, ni presta dinero para comprar. No paga pólizas de seguro. No compra combustible, no paga para llevar el coche a revisión y no necesita reparaciones. No usa parking pagado. No causa accidentes graves. No requiere autopistas con varios carriles. Él no se vuelve gordo....