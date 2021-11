Bertín Osborne: "Arnaldo Otegi se pasea por aquí y Don Juan Carlos está en Dubai con los burkas"

Bertín Osborne se ha mojado hablando en el programa de La Roca de La Sexta de la situación del rey emérito Juan Carlos I. Es habitual que el cantante y presentador comente los temas candentes de la agenda política y en este caso, ha dado su opinión sobre la marcha del rey emérito a Dubai. Ha señalado que "debería volver cuanto antes" y que si le pudiese hacer una pregunta sería "por qué no está aquí". "No está imputado por nada, no sé qué hace allí", ha señalado.