Benjamí Villoslada: «El principio de que el algoritmo eres tú es clave»

No, no puedo estudiar. Empiezo a trabajar muy joven, a los dieciséis años como administrativo de FP1 y luego como contable. A los dieciocho empiezo a programar, y es en el mundo laboral donde construyo mi red. Mucha gente lo hace en la universidad; no necesita exposición pública porque ya ha tenido ese entorno, sus redes de apoyo y de ayuda. A mí esa red me aparece en internet, cuando empiezo a participar en los foros, tanto en Usenet como en las listas de correo, que por entonces conocíamos como ‘mayordomo’.