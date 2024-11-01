edición general
Ben Gurion proclama el estado de Israel: exterminio de los palestinos (Nieves Concostrina)  

Todo el mundo habla de la Biblia pero ni Dios la lee como hay que leerla, con espíritu crítico; hay que leerla como el cuento que es. Bueno, pues la vamos a leer nosotros en este ratito para contar las razones por las que los sionistas y los judíos han invadido Palestina y están masacrando a los ciudadanos. Hay que conocer de dónde viene la mentira y hay cosas que son muy, muy, muy chistosas aunque esto no tenga gracia; pero hay mucho chiste, ya advierto a los ofendiditos moñas que cambien a Radio María.

