Bélgica advierte de que puede rechazar la euroorden contra Puigdemont

La Fiscalía Federal de Bélgica examina este sábado las órdenes de detención y entrega emitidas por la juez Carmen Lamela contra el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consellers, que se encuentran huidos en Bélgica y no acudieron a la citación de la Audiencia Nacional el pasado jueves. Lamela les acusa de delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación.