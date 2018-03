Bea Gondar: “Si tuviera un revólver le pegaba un tiro al autor de ‘Fariña’, como hacían en el Oeste”  

José Alfredo Bea Gondar, ex alcalde de O Grove, no sólo no es un narco sino que no ha tocado la ‘fariña’ en su vida. “La única ‘fariña’ que conozco es la que uso para hacer ricas empanadas gallegas”, según cuenta en una entrevista de Javier Negre que publica hoy en el suplemento ‘Crónica’ de El Mundo: “Si yo no fuera creyente y tuviera un revólver buscaba al tipo y le pegaba un tiro en la cabeza. Como se hacía antes en el Oeste. No lo voy a hacer nunca, pero ya llega un momento que te hartas de que mientan".