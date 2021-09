Batet no cree que la "solución" para diputados que insulten pase por suspenderles en el ejercicio de su cargo

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha asegurado este martes que no cree que la "solución" para los diputados que profieran insultos en la Cámara Baja sea suspenderles en "el ejercicio de un cargo de representación" como ha propuesto el grupo parlamentario de Unidas Podemos. "No creo que la solución y los planteamientos de inicio tengan que ser que hay que suspender el ejercicio de un cargo de representación como es el de un diputado. No creo que esa sea la línea", ha expresado la tercera autoridad del Estado en una entrevista en ...