La batalla de las Navas de Tolosa

Todos los reinos cristianos se beneficiaron de la victoria pero Castilla como impulsora de la cruzada fue la gran vencedora y su prestigio y liderazgo creció, no solo frente a los musulmanes si no respecto a los otros reinos cristianos. Su expansión hacia el sur iba in crescendo, reforzado en 1230 cuando Fernando III unifica los reinos de Castilla y León. Después consiguió tomar Córdoba en el año 1236, Murcia en 1243, Jaén en 1245 y Sevilla en 1248.