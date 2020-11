Los bares no pueden vender bebidas para llevar

Los hosteleros sólo pueden suministrar cafés o alcohol si forman parte de un pedido de comida. (...) El documento que el Gobierno vasco ha preparado para responder a este tipo de preguntas -y que es actualizado cada pocos días- en base a la literalidad del decreto de restricciones es bastante claro. No se pueden vender bebidas para llevar -y no se pueden repartir a domicilio- si no se compra además algo de comer.