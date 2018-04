Bares de España: “Nos cansamos de las cosas viejas, pero cuando las quisimos recuperar era tarde"

Vivimos en el país con más bares por habitante de mundo. No es ninguna broma: hay más bares en España que en todo Estados Unidos. Hablamos de una relación de un bar por cada 175 personas, pero curiosamente el orgullo y la cultura de bar no aflora en el inconsciente colectivo hasta que un local legendario no cierra a cal y canto. En algún momento de nuestra historia perdimos el rastro de la última barra original con el codo manchado de grasa y la cerveza bien tirada y no lo recuperamos hasta llegar, a salto de mata, al extrarradio.