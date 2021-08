Barcelona multa por primera vez a un propietario por negarse a alquilar su piso a un migrante

"Racismo no solo es que te ataquen por la calle, también es que no te quieran alquilar un piso por ser marroquí". Redouane Mehdi sabe de lo que habla. Una inmobiliaria se negó a alquilarle un piso por razón de su origen marroquí. Pero el caso no ha quedado impune. El Ayuntamiento de Barcelona ha multado con 45.000 euros a un propietario y a una inmobiliaria en lo que supone la primera sanción por racismo inmobiliario en la capital catalana.