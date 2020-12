Barack Obama: "El problema de los drones no fue que causasen una cantidad excesiva de víctimas civiles"  

Barack Obama, preguntado por Stephen Colbert respecto al programa de drones: "El problema del programa de drones no fue que causase una cantidad excesiva de víctimas civiles, aunque incluso una víctima civil es trágica. Pero los drones probablemente tuvieron menos daños colaterales, que es la forma aséptica de decir que mataban gente inocente y no sólo objetivos. Probablemente tuvo menos daños colaterales que si mandas tropas o lanzas bombas utilizando pilotos convencionales. El problema es que te hace creer que no es guerra"