Baño de realidad: May admite que UK no logrará todo lo que pretende con el Brexit

Nunca antes May había sido tan realista. La 'premier' admite que Londres no puede conseguir todo lo que pretende en las negociaciones del Brexit. La UE quiere más detalles.No hubo medidas concretas ni soluciones para evitar la frontera dura en la isla de Irlanda, principal escollo en las negociaciones del Brexit. Pero la novedad vino en el tono y en el reconocimiento claro, por primera vez, de que no se podrá conseguir todo lo que Londres pretende. “La vida será diferente”, aseguró este viernes Theresa May en un esperado discurso