Bancos de EE.UU. y Reino Unido prohíben la compra de Bitcoin con tarjetas de crédito

En el caso de Estados Unidos, un número creciente de bancos están decidiendo que no quieren financiar la criptomoneda. JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp (viernes). y Citigroup Inc. dijeron recientemente que están deteniendo las compras de Bitcoin y otras criptomonedas con sus tarjetas de crédito. Bank of America Corp lo anunció este viernes, consignando que la política se aplica a todas las tarjetas de crédito personales y comerciales, aunque no a las de débito. Citigroup dijo que también detendrá las compras de criptomonedas