El Banco de España se opone a limitar el precio del alquiler de las viviendas

El organismo supervisor admite que "las condiciones de acceso al mercado de la vivienda han tendido a experimentar un cierto endurecimiento recientemente, en particular por lo que respecta al mercado del alquiler"Sin embargo, apunta que "no parece adecuado limitar el precio de las viviendas alquiladas, ya que, según la evidencia internacional, este tipo de medidas no solo reducen la oferta, sino que también pueden favorecer un deterioro de los inmuebles"La institución que dirige Pablo Hernández de Cos aboga por "mejorar la seguridad jurídica pa