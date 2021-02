Aznar evita calificar a Santiago Abascal de extrema derecha: "No le he visto llamar a incendiar calles...  

... ni 'okupar' casas. "Yo no he visto a Abascal llamando a incendiar las calles, ni asaltar casas ni a okupar propiedades ni tirando adoquines por la calle", destaca José María Aznar después de que Jordi Évole le pregunte si el líder de Vox es de extrema derecha. ¿Quién es mas responsable de la ruptura de la derecha, Abascal o Rajoy? José María Aznar señala que no le gusta ni "los populismos de derechas ni de izquierdas" y manda un dardo a sus sucesores.