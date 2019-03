Aznar, contra VOX: "Nadie me dice a la cara lo de 'derechita cobarde'"

El expresidente del Gobierno José María Aznar centró este miércoles su intervención en un mitin en València en el partido ultraderechista y se revolvió contra el trato que habitualmente da el partido de Santiago Abascal al Partido Popular. "A mí, mirándome a la cara, nadie me habla de 'derechita cobarde' porque no me la aguantan", señaló en un pequeño pero entregado auditorio en el Centro Cultural La Petxina de València. El aforo, de algo menos de trescientas personas, se completó con holgura y varias decenas de personas se quedaron de pie.