Aznar acordó algunos de los pagos de la caja B, según el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo

El ex presidente del PP y del Gobierno José María Aznar acordó alguno de los pagos que aparecen en los papeles de Bárcenas. Así se desprende de la declaración como testigo del ex diputado navarro del PP Jaime Ignacio del Burgo este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la supuesta caja B del PP. El testigo en el juicio de la caja B del PP atribuye al ex presidente la decisión de compensar en efectivo a un ex consejero por tener que cerrar su consulta.