edición general
5 meneos
86 clics

Ayuso te regala un hospital  

La viñeta de Pacogarabato: "Un hospital para cada madrileño"

| etiquetas: viñeta , pacogarabato , ayuso , hospital
4 1 0 K 92 Madriléame
1 comentarios
4 1 0 K 92 Madriléame
Febrero2034 #1 Febrero2034
No he encontrado el torrent para decargrame la gracia. Alguien sabe donde está?
0 K 7

menéame