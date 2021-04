Ayuso, en política desde hace 15 años, acusa a Iglesias de "vivir de lo público para perpetuarse"  

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

La presidenta madrileña y candidata del PP a las elecciones del 4 de mayo en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido entrevistada por Susanna Griso en el programa Espejo Público de Antena 3. En dicha entrevista, ha vuelto a repetir que considera que Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, “es el mal”. “Lo he dicho siempre, no me parece una buena persona”, ha agregado Ayuso.