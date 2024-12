Ayuso no está tan 'ida' como algunos creen

Si alguien me preguntara si la señora Ayuso está ida o no, mi respuesta sería un rotundo no, pues independientemente del sucinto perfil psicológico que acabo de improvisar en el párrafo anterior, si recurro a un modo más coloquial y para nada académico, me dan ganas de definir a esa mujer como uno de esos terroristas de pacotilla que no apuntan a la sien con intención de matar sino mas bien encañonan al centro de la diana del sentido común, de la decencia, de la verdad, de los derechos y también del respeto a la ciudadanía en general