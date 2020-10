Ayuso dice que cumplirá de manera estricta la orden del Ministerio de Sanidad pero que la llevará a los tribunales

La Comunidad de Madrid cumplirá la orden del Ministerio de Sanidad que obliga al cierre perimetral de la capital y otras nueve ciudades de la región después de la amenaza de no hacerlo este miércoles a última hora. Así lo ha manifestado este jueves la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el primer Pleno del nuevo curso político. "Este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta, porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente"