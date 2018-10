El Ayuntamiento de Madrid decide mantener la polémica talla de una virgen en el parque forestal de Valdebebas

“Se ha generado una talla que tiene importancia para muchas personas y no solo no hay ningún problema en que esté ahí, sino que está muy bien y ahí se va a quedar”... la portavoz municipal, Rita Maestre, ha informado en rueda de prensa que es una decisión “firme, clara y tranquila” aunque contradice lo acordado por el PSOE y Ahora Madrid en la Junta de distrito ante la solicitud de la asociación de vecinos que manifestaba que un parque forestal no es el lugar idóneo para el culto religioso.