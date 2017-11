El Ayuntamiento de Barcelona iluminará lugares públicos de amarillo por los presos políticos

Los presos políticos estarán presentes en el alumbrado navideño de Barcelona. Las fachadas de edificios municipales y fuentes públicas se iluminarán de amarillo por su liberación, así como un lazo amarillo será colgado en el acto de encendido de las luces. Así lo acordó la comisión de Presidencia a propuesta del PDeCAT,con el apoyo de Barcelona en Comú, ERC y del concejal no adscrito. Cs y PP votaron en contra para no politizar la Navidad, y el PSC también se ha opuesto porque la liberación de los presos no cuenta con suficiente apoyo social.