Quiero volver a la versión rancia de Menéame y cuando hago login con mi usuario me da un error HTTP 403 Forbidden o se carga la página en blanco. Ahora no sé qué hacer con mi vida, quiero volver al Nótame a decir gilipolleces, insultar a los pelirrojos, reirme de los murcianos... Por favor, que alguien me ayude. Al final tendré que recurrir a las águilas, como siempre.

¿Odias los cambios?

Sí, odio los cambios cuando rompen lo que funcionaba.