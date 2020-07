Ayesa AT abandona el teletrabajo coincidiendo con un rebrote en Torre Sevilla

La empresa, perteneciente al sector TIC, habiendo hecho uso durante el confinamiento de la modalidad de teletrabajo a casi la totalidad de la plantilla, inició su particular desescalada desde el final del estado de alarma, obligando a sus trabajadores a acudir presencialmente tres días por semana, en contra de los reales decretos del gobierno de prolongar el teletrabajo hasta el 21 de septiembre, mientras el resto de empresas del sector han anunciado su prolongación del más allá de esta fecha.

En el comunicado de la Dirección General del pasado martes 28 de julio, firmado por Germán del Real, informando de la decisión de abandonar totalmente el teletrabajo durante el mes de agosto, deja de manifiesto el carácter despótico y de desprecio absoluto de la empresa hacia nuestras vidas y las de nuestras familias, como demuestra en cada acción que llevan a cabo, y que continuamente estamos denunciando desde CSC.

Más evidente es este carácter, si cabe, en cuanto que el comunicado coincide con la detección de varios casos de contagio de empleados con origen en Torre Sevilla, donde ocupa 4 plantas, y con un panorama general de rebrotes va en ascenso en todo el país:

Registrado un brote de coronavirus con al menos tres contagios en una empresa de Torre Sevilla

Entendiendo que la mayoría de las empresas que tienen sede en el edificio están realizando teletrabajo, y la ocultación de información a la que nos tiene acostumbrado Ayesa, no nos extrañaría que se pudiera tratar de compañeros nuestros, dada la actitud insensata de la Dirección de abandonar el teletrabajo tras el estado de alarma ignorando por completo lo establecido en la normativa realizada por el Gobierno, lo que nos posiciona en la primera posición de riesgo.

Esta prepotencia con la que nos manejan a su voluntad de forma miserable y psicópata, como si fuéramos mercancía desechable, se debe no solo a su naturaleza clasista de entender las relaciones laborales, sino también a la falta de una respuesta contundente de la plantilla que demuestre dignidad y que no se deje avasallar.

Los trabajadores debemos dar una respuesta organizada, de manera colectiva. Cada uno de vosotros podéis veros tentados de abandonar la empresa para huir de sus cacicadas, como hemos visto hacer a algunos compañeros, pero actuar de manera individual nos lleva a perder derechos como colectivo, es la postura que desea la patronal para servir a sus intereses, y a su estrategia de precarización. Empezar de cero en otra empresa supone perder la estabilidad voluntariamente, y aventurarse a una situación de incertidumbre donde la crisis económica supondrá reajustes de plantilla masivos en el corto plazo.

La defensa de nuestra salud y de nuestra situación económica no puede quedar a merced de los planes de la patronal de precarizar nuestras condiciones laborales y de vida. Es necesario que entre todos pongamos en su sitio a esta dirección que actúa de esta forma porque se sabe impune a sus fechorías. Es necesario que nos organicemos para darle una respuesta contundente, para doblegar esa actitud de desprecio y abuso hacia nosotros.

No debemos terminar este comunicado de nuestra Sección Sindical sin hacer referencia a cómo salen a la superficie, a las primeras de cambio, las enormes contradicciones y mentiras de la Empresa y de sus secciones sindicales amarillas de CCOO y UGT, que raudas y veloces se lanzaron a escribir sus comunicados para blanquearse. ¿Acaso piensan ellos que tienes desmemoria para hacer tan indigna labor del oportunismo más ramplón y repugnante?

Siempre ha dicho la Empresa que son los Responsables de Proyectos los que han considerado que el mejor modelo productivo era el SMART JOB, que eran los Responsables de Proyectos los que determinaban los días que tenían que teletrabajar o no los trabajadores, etcétera, sin embargo, ayer dejó bien patente el Director General de AYESA AT que es la Alta Dirección la que parte el bacalao, como se desprende cuando señala "hemos tomado la decisión de volver a la presencialidad de cinco mañanas a la semana entre los dias 3 de agosto y 28 de agosto." Sin duda, cada día se constata más que los Responsables de Proyectos son meros transmisores de la Dirección, como no puede ser de otra manera, que son utilizados por ésta para poner cortafuegos y diluir su responsabilidad para con los trabajadores —a tenor de las irresponsables e impresentables medidas de la Alta Dirección—, como se comprueba en los testimonios de los Responsables de Proyectos en los juicios que la Empresa los obliga a ir como testigos de parte de ésta. ¡Qué tomen buena nota los Responsables de Proyectos! Sin duda, la Dirección les echa a pelear con los trabajadores para tapar las vergüenzas de las bochornosas e injustas decisiones adoptadas por ella, para enfrentarlos a sus propios compañeros, siendo la Dirección de la Empresa responsable de esta forma cobarde de actuar.

Asimismo, esta decisión de la Dirección verbalizada por Germán del Real demuestra lo que es el SMART JOB. Un modelo productivo que no está hecho ni para que los trabajadores concilien ni para salvaguardar la salud de la plantilla, sino para satisfacer los intereses económicos de los dueños de la Empresa. Sin duda, la Dirección de la Empresa con el SMART JOB, aparte de un modelo productivo orientado a reducir costes laborales e incrementar la extracción de plusvalía de los trabajadores, demuestra que tu vida seguirá girando a su antojo, y los trabajadores no pintamos nada, en cualquier momento te quitarán el SMART JOB o te lo impondrán, atendiendo a los intereses de la Empresa. Por cierto, ¡ahí tenéis la voluntariedad que dice la Empresa sobre el modelo SMART JOB!

Por otra parte, el sindicato amarillo de CCOO, ahora, se echa las manos a la cabeza por la decisión de la Dirección de la Empresa. Sin embargo, CCOO no ha dudado en oponerse desde el primer día las huelgas convocadas, posicionándose desde el minuto cero junto con la Dirección de AYESA de manera incondicional. CCOO no ha movido un dedo ni durante el estado de alarma ni en su finalización, en la fase de "nueva normalidad", esquiroleando inmisericordemente las diferentes huelgas durante todas las semanas. Mentira, lo único que hizo CCOO a través de su delegado Antonio Gámez fue la de vetar a delegados del Comité de Empresa y miembros de CSC a las reuniones "informativas" sobre la COVID-19 realizadas por la Empresa. Sin duda en esta sucia y miserable acción de vetar a miembros del Comité de Empresa, UGT a través de su delegado José María Pérez Montes, trabajó mano a mano con el delegado de CCOO mostrando su falderismo y sometimiento lacayuno a la Dirección de RRHH.

Con respecto del esquiroleo de la huelga, lo mismo podemos decir de la Sección Sindical de UGT, que tiene convocada una huelga indefinida que sus propios delegados esquirolean y no secundan. ¡Así cualquiera convoca una huelga! Que la hagan otros pero yo que soy el convocante no dudo en acudir a trabajar cuando me digan, en generarle valor al empresario, que otros pierdan el día, pero ellos, los delegados de UGT no, acudiendo a trabajar cuando les ordene la Empresa que para eso existen ellos. La empresa ordena y ellos obedecen, la empresa les dirige y ellos ejecutan las órdenes de la Empresa sin rechistar.

Con respecto de la salud de los trabajadores hemos de recordar que tanto CCOO como UGT le están haciendo el trabajo sucio a la Dirección de AYESA no habiendo constituido el Comité de Seguridad y Salud (CSS), dos años y casi dos meses después de haberse constituido el nuevo Comité de Empresa, obstaculizando la labor de control y de participación de los trabajadores en lo referente a la Seguridad y Salud laboral.

Pero este movimiento de la Dirección de la Empresa trasladada a la plantilla por Germán del Real desnuda por completo el oportunismo de UGT.

Señala UGT en su comunicado:

Nos preguntamos, ¿acaso no están yendo delegados de UGT a trabajar presencialmente cuando les corresponde acudir a la oficina a pesar de tener una huelga convocada? La respuesta es SÍ.

Señala UGT en su comunicado:

Hemos de recordar que tanto CCOO como UGT, en el bochornoso Plan de Igualdad que firmaron a espaldas de los trabajadores, un auténtico cheque en blanco a la Empresa y alta traición contra los trabajadores, asumieron con su firma los tramos de vacaciones y la distribución de gran parte de las vacaciones durante el mes de agosto. ¿Acaso UGT ha denunciado alguna vez el calendario laboral? Jamás. De hecho, en materia de calendario laboral el Comité de Empresa —cuando CSC tenía mayoría absoluta en el Comité— en 2017 denunciamos que los compañeros subrogados por SDS a AYESA AT hicieran 9 horas anuales más que los de AYESA AT, 1.769 horas anuales los subrogados de SDS por 1.760 horas anuales la plantilla de AYESA AT. Así celebraba la Sección Sindical de UGT el pasado 18 de octubre de 2017 la derrota judicial del Comité de Empresa del Calendario Laboral y la consiguiente victoria en los tribunales de la Dirección de AYESA AT:

En 2018, ya con el pucherazo de la Empresa triunfante, nuestro compañero de CSC, y delegado del Comité de Empresa, Rafael García Berzagay impugnó los tramos de vacaciones, juicio que perdió porque el calendario laboral de 2018 no había sido impugnado.

En 2019, CSC impugnó el calendario laboral, dándonos el TSJA la razón en el año 2020 y anulando el calendario laboral de 2019.

Mientras el Comité esté en manos de la Empresa, a través de CCOO y UGT, ésta podrá estar tranquila en materia de calendario laboral, porque la premisa sindical de CCOO y UGT se resume en "Dirección de AYESA AT, ordenen que aquí estamos sus sindicatos amarillos de CCOO y UGT para servirles".

Señala la Sección sindical de UGT:

¿Qué recoge sobre el teletrabajo el Plan de Igualdad? Absolutamente nada. Por tanto, ¿cómo pueden quejarse ahora de la Empresa cuando ésta lo que hace es dar utilidad al cheque en blanco que firmaron CCOO y UGT? ¿Acaso os creeis que es gratuito que las Empresas hagan candidaturas amarillas? La hacen para esto. UGT y CCOO no tienen derecho a quejarse pues ellas no han dudado en blanquear a la Empresa todos estos atropellos. Esto es fruto también de las traiciones de CCOO y UGT aunque ahora hagan aspavientos, todos ellos más falsos que "el Rey Miguel", que ni era Rey ni se llamaba Miguel tal y como señala el refrán popular.

Los trabajadores hemos de tener memoria y aprender de nuestros errores. En el despotismo absoluto en que nos trata la Empresa, los trabajadores también tenemos nuestra parte de responsabilidad. Lo que está claro es que, de las dos huelgas que estaban convocadas la que más daño le hacía era la de CSC, pues la de UGT no la secundan ni sus propios delegados.

La empresa está crecida, y con razón. Domina el Comité de Empresa con una mayoría de CCOO y UGT, de tal modo que el Comité atiende a los intereses de la Dirección y no de la plantilla. El Comité de Empresa no sólo está inhabilitado para los trabajadores, sino que no duda en blanquear los atropellos de la Empresa y en interceptar órganos desde donde los trabajadores pueden no solo participar sino controlar a la empresa, como el CSS, el cual no se ha constituido. Y si la Empresa ha conseguido todo esto es porque los trabajadores de AYESA AT no hemos estado en nuestro sitio. ¡Recuérdalo!

Es una vergüenza que nos hayamos tenido que enterar de este suceso por la prensa. Muestra inequívoca de la opacidad y de la vulneración del derecho a la información de la representación de los trabajadores perpetrada por esta Dirección incumplidora. Desde CSC vamos a actuar las acciones pertinentes para actuar en la defensa de la salud de nuestros compañeros a raíz de este hecho. Ya lo hemos dicho en innumerables ocasiones, públicamente, y a la cara del Director General de AYESA AT. La empresa es la única responsable de cualquier contagio en AYESA AT y contra la Dirección de AYESA AT irá CSC con todas las armas que tenga a su disposición para hacer que paguen la irresponsabilidad y su desprecio a los trabajadores y a su salud si se produce un contagio en AYESA AT.

¡Fortalece el sindicalismo de clase, afíliate a la Coordinadora Sindical de Clase!

¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, AFÍLIATE A CSC!

¡NO a los abusos laborales!

¡NO a los retrocesos laborales!

¡NO a la represión sindical!

SECCIÓN SINDICAL DE C.S.C. EN AYESA AT