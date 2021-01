El ayatollah Khamenei prohibió las vacunas Pfizer, Moderna y Oxford en Irán

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, prohibió al gobierno de Irán importar vacunas contra el COVID-19 de Estados Unidos y Gran Bretaña. "Las importaciones de vacunas estadounidenses y británicas al país están prohibidas. Se lo he dicho a los funcionarios y lo digo públicamente ahora", dijo Khamenei en un discurso televisado en vivo. "No confío en ellos. Si los estadounidenses pudieran producir una vacuna, no tendrían este fiasco con el coronavirus en su propio país".