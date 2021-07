AWS InfiniDASH es el servicio de moda entre desarrolladores. Sólo hay un problema: no existe

Echad un vistazo a Twitter, y veréis cientos de desarrolladores web preguntando por InfiniDASH, o bien afirmando haberlo probado y hablando maravillas sobre este servicio creado por AWS. No es extraño: hace cuatro días que Werner Vogels, CTO de AWS, anunció el evento oficial de InfiniDASH, "el lanzamiento más importante de la historia" de la compañía. Pero hay un pequeño detalle que no cuadra: las redes sociales de AWS no mencionan este nuevo producto, que tampoco está presente en la (enorme) lista de servicios disponibles en su web. Ni rastro.