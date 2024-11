El aviso de una alicantina desde Ámsterdan a sus padres en Picanya: «Esto es un Katrina. Coged agua y comida y subid al piso de arriba»

Duna, una alicantina geomorfóloga de formación y profesora en la actualidad en la Vrije University de Ámsterdam, donde vive, tiene mucha culpa de que sus padres, residentes en Picanya, se encuentren sanos y salvos tras la DANA. «Yo estaba paseando al perro a unos diez minutos de casa cuando me alertó mi hija desde Ámsterdam para que regresara porque el barranco del Poyo se iba a desbordar. Me sorprendió porque no había caído una gota, pero le hice caso.