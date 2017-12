"Me avergüenzan y me parecen miserables los mensajes del chat de los policías"

Manuela Carmena (1944) nos recibe en la Cineteca de Matadero, donde en otra de las Naves acaba de presentar la campaña navideña. Han pasado más de dos años desde la última vez que la alcaldesa de Madrid se entrevistó con eldiario.es, apenas unos meses después de su investidura, y reconoce que gobernar no es solo gestionar, sino que es también la disputa política en la que no se encuentra tan cómoda. "Los ciudadanos no pueden elegir a un candidato municipal exclusivamente por su ideología", piensa.