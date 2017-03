AvenaCol: el monstruo de las galletas

El circo de la publicidad alimentaria no deja de sorprender y cada día nos encontramos con productos que, o bien no son lo que parecen, o bien se venden como saludables cuando en realidad no lo son. Este primer análisis de las galletas AvenaCol cumple los dos requisitos y por ese motivo lo hemos escogido para dar comienzo a una serie de artículos que, bajo el paraguas de «la gran estafa alimentaria», tiene como objetivo denunciar que actualmente se publicitan y se venden productos alimentarios claramente perjudiciales para la salud.