Avannaarsuani Tunumilu Nuna Allanngutsaaliugaq

Trump mira de reojo, o no tan de reojo a Groenlandia. La Unión Europea mira de reojo, o no tan de reojo a Groenlandia. Uno dice cosas, los del otro lado del charco; mientras aquí, no saben ni qué decir. “Oye, que dice que quiere comprar la torre Eiffel y llevársela por piezas a Paris, Texas” (buena película).

Lo de la ley de la selva parece que ha calado mucho y el pez grande se va a comer a todos los peces que encuentre, pequeños o medianos. ¿No es esa la misión y el objetivo de los peces grandes? Pues eso.

He leído por ahí, en otras prensas, que “Trump huele nuestra debilidad”. Me he tenido que reír. A Trump le importa un pimiento la debilidad de nadie, se siente el gorila más fuerte del zoo, puede tenerle respeto al panda asiático, puede ser. Puede tenerle respeto al oso del frío, puede ser. Lo malo de Europa, de la Unión Europea es que no tenemos animal simbólico. Los estadounidenses con sus águilas calvas ya van sobrados. Aquí poner de acuerdo a los casi 30 países sobre qué animal nos representaría llevaría años, discursos apasionados, cabreos, “yanoteajunto”, votemos otra vez, y mil cosas para al final elegir como animal europeo la Quimera, sí, el del cuerpo de cabra, cola de serpiente o de dragón y cabeza de león, o poned la mezcla de animal que le venga bien a Belerofonte y a Pegaso para cargárselo.

Los líderes europeos, si ese concepto existiera, nos harían un favor si elaboraran un único discurso. Venga, todos a votar por Quimera como animal representativo europeo, aunque mejor la versión de cuatro cabezas, una de león, otra de macho cabrío, otra de dragón, y una de serpiente. Seguro que Macron le cambiaba algún detalle y le añadía aliento de dragón o algo así.

Igual Trump al final nos está haciendo un favor.

Mientras, los rusos deben estar riéndose viendo cómo sus bases ocultas o semi ocultas llevan años allí... en Kullorsuaq, o a 200 kms. de Etah, en mitad de ninguna parte, o al lado de Estación Nord, o en medio del Avannaarsuani Tunumilu Nuna Allanngutsaaliugaq...

En fin.