El autor Murakami presenta DJs 'Stay Home' programa de radio para levantar el ánimo [ENG]

El aclamado novelista japonés Haruki Murakami, presentando un programa de radio especial desde su casa, pintó un lado más brillante del mundo con su música favorita y dijo que la lucha contra el coronavirus es un desafío para encontrar formas de ayudar y cuidar El uno al otro. Algunas canciones en la lista de reproducción: “Waiting on a Sunny Day” by Bruce Springsteen; “Raindrops Keep Falling On My Head” by Isley Meets Bacharach; “Here Comes the Sun” by Nina Simone; “You’ve Got A Friend” by Carole King;...