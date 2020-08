El autor del grafiti del rey Juan Carlos a la Policía: "No me metí con la casa real, solo con el rey "

“Me dijeron que no tenía permiso, intenté convencerles, pero fueron a contactar con el dueño. Unos vecinos me vieron y lo más lógico es que me sancionen con una multa de 200 a 600 euros, que se quedaría de 100 a 300”, recuerda. J. Warx, que tuvo que volver después para terminarlo, bromea con que sería muy gracioso que le multaran por dibujar al rey, aunque después reconoce que “realmente sería por pintar sin permiso”.