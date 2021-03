Autopistas y ciudades: sobre como el automóvil hizo y deshizo las ciudades norteamericanas

La mayoría de los europeos que visitan Estados Unidos acostumbran a llevarse una visión un tanto sesgada de sus ciudades. Quizás vayan a Nueva York, Boston, quizás Washington, y se aventuran un poco Chicago, Los Ángeles, o Miami. Son, sin duda, lugares dignos de visitar (aunque confieso que no he ido aún en Los Ángeles), pero son, casi sin excepción, centros urbanos un tanto inusuales en este país… en parte porque aún tienen algo parecido a un centro urbano, un hecho no habitual en el resto del país, donde las autopistas lo inundan todo.