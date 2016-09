Autoestima: la diferencia entre culpa y responsabilidad

2 meneos 37 clics

El sentimiento de culpa trae varias consecuencias negativas para la autoestima. Vamos a analizar estas consecuencias y la diferencia que hay entre sentirse culpable, y tener conciencia de los errores cometidos y asumir la responsabilidad por ellos. Todo el mundo comete errores. No hay en esta vida quien no hiciese que un camino fuese más difícil, o no hubiese perjudicado a alguien o a sí mismo, con actitudes que solo después pudo la persona reconocer que eran equivocadas