Sábado, 11 de febrero de 2017 fotovoltaica Autoconsumo: un sector que crece a la sombra de un impuesto que nadie paga Jueves, 03 de noviembre de 2016 7 Antonio Barrero F. Las instalaciones de autoconsumo solar conectadas a red –o sea: instalo unas placas solares en mi tejado para generar con ellas unos cuantos kilovatios hora y consumirlos instantáneamente en casa (eso que me ahorro), a la par que sigo conectado a la red (porque no siempre brilla el sol)– son legales. Sí: legales, y rentables. Y no pagan impuesto al sol alguno.