La Audiencia Nacional absuelve a un tuitero porque solo hizo "crítica política"

"Esos micromensajes no enaltecen ni justifican, porque no incitan o alientan, ni instigan a la violencia terrorista", dice la sentencia.El tribunal sostiene que sus tuits son "crítica política", un terreno "abonado para la controversia en el que debemos preservar al máximo el pluralismo". El juez Grande Marlaska ha emitido un voto particular en el que defiende que sea condenado ,