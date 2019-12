La Audiencia Nacional absuelve a una madre de la mutilación genital de su hija porque se practicó contra su voluntad

La Audiencia Nacional ha absuelto a una gambiana juzgada por no haber impedido la mutilación genital de su hija en Gambia, al entender que esta práctica no estaba tipificada como delito en aquel país y que, en todo caso, se hizo contra su voluntad cuando no tuvo más remedio que dejar a la niña con su abuela. La Fiscalía pedía 6 años de prisión por un delito de mutilación genital femenina en calidad de autora por omisión, ya que no hizo nada por evitar que torturasen a su segunda hija, pese a que la primera había sufrido la misma agresión.