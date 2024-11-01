edición general
La Audiencia de Madrid confirma que la pareja de Ayuso se sentará en el banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos

Los jueces de la Audiencia Provincial rechazan el recurso de Alberto González Amador contra la decisión de la anterior jueza del caso de que que sea juzgado por dos delitos de fraude fiscal en concurso con otro de falsificación de documentos

A.more
Y la beneficiaria del testaferro? De vacaciones en .....
5
camvalf
#1 Le gusta los EE.UU, los últimos 5, puede que ese numero no sea exacto por corto o pasarme, se los han pagado los madrileños a escote, excepto su churri que a parte de disfrútalos no paga a hacienda.
0
Dene
#1 beneficiaria unicamente?
esa señora disfruta de los beneficios que ha obtenido su maromo con sus decisiones como presidenta.. eso en mi pueblo se llama de otro modo
2
eaglesight1
¿Cuándo?, seguro que esperan a que pasen las próximas elecciones.
1
autonomator
p'alante
1
meroespectador
#3 María, un, dos, tres, un pasito p´atras, lorololelole
0
dunachio
Pa'lante, ¿no era así, Miguel Ángel Rodríguez?  media
1
Olepoint
Uy, pues han sido generosos con el titular, creo recordar que otro de los cargos es pertenencia a organización criminal, ¿ No ?
1 K 19
Javi_Pina
Peroel culpable no es el fiscal general? :roll:
1
aruleno
Veras la novia. Alguna prepara.
1
Un_señor_de_Cuenca
¡Que se suicida!
0
cabobronson
Movida en Villa Quirón.

Al final, harán una telenovela
0
Deviance
eso será si antes no se suicida quita la vida o se escapa marcha de España ...... :roll: :troll:
0

