La Audiencia de Madrid confirma que la pareja de Ayuso se sentará en el banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos

Los jueces de la Audiencia Provincial rechazan el recurso de Alberto González Amador contra la decisión de la anterior jueza del caso de que que sea juzgado por dos delitos de fraude fiscal en concurso con otro de falsificación de documentos
| etiquetas: ayuso , madrid , fraude
esa señora disfruta de los beneficios que ha obtenido su maromo con sus decisiones como presidenta.. eso en mi pueblo se llama de otro modo
Al final, harán una telenovela
suicidaquita la vida o se escapamarcha de España ......