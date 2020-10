La Audiencia denuncia "el peregrinaje de psicólogos" al que una madre de Infancia Libre sometió a su hija

Los jueces denuncian que el último intento de Patricia González por reabrir una causa de abusos sexuales contra su ex se basa en informes de parte que ignoran los "más objetivos". Respecto al psiquiatra Antonio Escudero Nafs, la Audiencia dice que "es pública su relación con Infancia Libre", y que "no se ha mostrado colaborador con psicólogos de la Comunidad o judiciales" y destapa las presuntas tretas : "Se trata de informes parciales". Los magistrados recuerdan que la mujer no denunció los presuntos abusos hasta que su ex inició otra relación