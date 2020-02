Audasa (AP-9) condenada a devolver los peajes "abusivos" durante las obras de Rande

El juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra ha estimado parcialmente la demanda del Ministerio Fiscal; y considera "indiferente" que las incidencias hayan sido motivadas directamente por las obras o por otras circunstancias, tales como accidentes, vehículos averiados, incendios o desprendimientos de tierras. "Lo relevante no es la causa, sino el hecho de cobrar un precio a un consumidor que no ha recibido la prestación del servicio y al que no se le ha proporcionado la información necesaria para que pudiese tomar su decisión".